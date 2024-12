Rahvatantsu raudvara Voldemar Berelkovski viskab tantsupõrandal tugijala nurka

Esmaspäeval kohtume Voldemariga − omadele lihtsalt Volliga − Kohtla-Järve kultuurikeskuses Virulase D-segarühma Virvet proovis. Ta on tulnud sinna jalgsi − pärast kolme aasta tagust puusaoperatsiooni aitab tugijalg ringi liikuda. Aga kuidas sellega küll tantsida? "Väga lihtne, viskan ära," ütleb mees rõõmsalt, täpsustades, et tugijalg on üksnes kõndimiseks.