50+ ja parim enne tööturul möödas? Kaugel sellest!

Eelmisel laupäeval oli viies koolituspäev ja ligemale neljakümne osaleja seas torkas silma meeste rohkus. Urmas Käsik, Andres Amor ja Avo Palk tulid koolitusprogrammi töötukassa kaudu ning esialgu suhtumisega, et vaatame, mis saab. Aga nad on jäänud käima, sest koolitus tundub huvitav ja kasulik.

"Kui inimene tunneb, et tal on veel rammu ja püssirohtu, siis miks mitte seda kasutada ja kodunt välja tulla," arutles Urmas Käsik, kes tahab maailmas toimuvaga kaasas käia. "Ma polnud tükil ajal koolis käinud, aga suhteliselt huvitav on. Saab ikka vanast peast natukene targemaks ka," lisas Andres Amor, keda eelkõige huvitavad digioskused.