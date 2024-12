Loen lehti ja olen kursis kõigega, mis Ida-Virumaal toimub. Saanud ettepaneku Kohtla-Järve abilinnapeaks hakata, jäin mõtlema, sest olukord on üsnagi turbulentne: palju on erinevaid seisukohti, neist igaüks omamoodi põhjendatud. Sellises olukorras ei ole lihtne ühise nimetajani jõuda: arvamused lähevad sageli lahku ning kõiki osapooli rahuldavat kompromissi võib olla keeruline leida. Samas on see võimalus anda oma panus linna ja piirkonna arengusse. Kogemusi mul on, kuna olin mitu aastat Sillamäe linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees ning praegu juhin sotsiaal- ja lastekaitsekomisjoni.