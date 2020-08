Sompas näidatakse saja meetri sügavusel vee all vändatud filmi

"Eelmisel laupäeval oli Kohtla-Järve kultuurikeskuse juures suurepärane muusikaõhtu," on ta rahul. "Nüüd rõõmustame Sompa elanikke, kuid ootame kinopiknikule kõiki teisigi, kes saavad ja tahavad tulla oma õhtut ebatavalisel moel veetma. Loodan, et ilm meid alt ei vea."

"Üks hingetõmme" on esimene Vene mängufilm, mille võtted toimusid avamerel saja meetri sügavusel. Tegemist on spordidraamaga, mis on pühendatud sukelduja ja mitmekordse maailmarekordiomaniku Natalia Molchanova (1962-2015) elule. Režissöör on Jelena Hazanova, film esilinastus märtsis.