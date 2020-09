Albert Beljakov kujutab oma graafilistel piltidel fantaasiaolendid

Albert Beljakov on Eesti vene kunstnike ühenduse ja Narva kunstnike ühenduse Vestervalli liige. Oma soliidsele eale vaatamata − aastaid on tal juba üle kaheksakümne − töötab ta endiselt aktiivselt: viimastel aastatel on tal olnud mitmeid isikunäitusi Eesti eri paigus. Hästi on ta tuttav ka Kohtla-Järve kunstihuvilistele: aasta jooksul on tema maalid mitmetes galeriides väljas olnud neljal korral − ning alati erisugused kollektsioonid ja tehnikad. Kunstnik kinnitab, et olemasolevatest töödest piisab veel vähemalt kahe näituse jaoks.

Näitus "Kaasaegsed müüdid" koosneb 19 graafilisest pildist, millel on kujutatud autori väljamõeldud ning ultrapeente joonte abil visualiseeritud olematuid loomi ja senitundmatuid fantaasiaolendeid. Kunstniku enda sõnul sündis see näitus kolmekümne aasta jooksul kogu aeg täienedes ja muutudes.

"Mõnikord on mul pildist terviklik nägemus, mõnikord aga olen alustanud väikese detaili, joone või punktiga, millest on sündinud midagi imetabast," tunnistas Beljakov. "Vahel on piisanud nädalast, mõningate tööde juurde aga olen naasnud aastate möödudes. Selles ekspositsioonis on ka minu kõige esimene töö "Moedaam". Tegin seda kolm korda, kordasin, sest tahtsin kõigepealt pilti suurendada, kaks aastat tagasi aga saatsin selle Ameerikasse näitusele − seal osteti see ära. Kordasin seda uuesti, sest tahan, et selles kollektsioonis oleks vähemalt 30 tööd − et jaguks ühe täisväärtusliku näituse jaoks, kahest kümnest jääb väheks. Ideid on − äkki veel jõuan?"

Piltidel olevad müütilised olendid sünnivad kunstniku peas, kuid kõik nad on sõbralikud ning tekitavad seega vaid positiivseid emotsioone. "Eriti meeldivad need lastele − olen selles juba korduvalt veenduda võinud," naeratab autor.

Märtsis esitleti Albert Beljakovi graafikakogu Jõhvi galeriis, ent pandeemia tõttu ei näinud seda peaaegu keegi. Sügisene haiguspuhang sundis näituse korraldajaid avamispeost loobuma, kuid ekspositsioon jääb raamatukogus avatuks kuuks ajaks ning sellega võivad seal tutvuda kõik soovijad.

"Muidugi on autor erakordne inimene, kellega on huvitav suhelda," sõnas Kohtla-Järve lugemissaali juhataja Larissa Ladanjuk. "Meil on aega terve kuu ning hoiame olukorral silma peal: kui kõik läheb hästi, siis korraldame linlastele kindlasti ka kohtumise autoriga."