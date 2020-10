Jüri Konrad: "Loodan, et minust on tolku Jõhvile!"

Vallavanema ametisse asujalt eeldatakse, et ta tunneb hästi seda piirkonda, kohalik kogukond teab ja toetab teda, tal on asjakohane haridus ja töökogemus. Teil pole sellest loetelust midagi muud peale lühiajalise töö Eesti teises otsas Valga abivallavanemana. Miks te nõustusite Jõhvi vallavanemaks tulema?

Vastab tõele, et nii on. Kui selline jutuajamine tuli, siis pikka mõtlemisaega mul polnud. Närveerisin, öö läbi ei maganud. Mõtlesin ja arutasin oma lähedastega, ka emaga, kes oli pikka aega Puka vallavanem. Jõudsin mõttele, et iga päev sellist võimalust ei pakuta.