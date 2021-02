Konkurss läheb lahti kell 11. Lumekujude ehitamiseks on nagu ikka aega kolm tundi, seejärel hindab žürii valminud skulptuure ning kell 14.15 on kavas autasustamine. Meeskonnas võib olla kaks kuni kaheksa inimest; nad võivad esindada eri asutusi, olla ühe perekonna liikmed või ka lihtsalt koondvõistkonnad. Kingitused ootavad kõiki võistkondi, kõige originaalsema liumäe valmistaja aga saab eriauhinna. Registreerimine ja info e-posti aadressil infojuht@kjkk.ee.

Traditsiooniline talvefestival, mida paljud linlased kannatamatult ootavad, ei piirdu seekord vaid ühe päevaga: 26. jaanuarist 8. veebruarini kestab ka digitaalne lumeskulptuuride festival. Linlased ehitavad lumeskulptuure või -rajatisi sinna, kuhu ise soovivad, teevad nendega pilti ning saadavad fotod e-posti aadressil info@kjkk.ee. Kõik need pildid avaldatakse Kohtla-Järve kultuurikeskuse Facebooki lehel. Võitja selgub publikuhääletuse tulemusel ning teda ootab ees eriauhind − tuubitamine Alutaguse tuubipargis.

"Kohtlajärvelased reageerisid uuele ettepanekule aktiivselt: fotosid on juba palju," rõõmustab Kohtla-Järve kultuurikeskuse infojuht Jurate Kastritskaja. "Väljas on imeline talveilm, mis lausa kutsub värskes õhus aega veetma. Seepärast loodame, et nii virtuaalne kui ka reaalne festival pakuvad kõigile rohkelt positiivseid emotsioone."