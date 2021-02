Koroonaajal tööta jäänud Ida-Viru meelelahutaja lõbustab nüüd inimesi Aafrikas

Koroonapiirangud on andnud meelelahutusäris töötavatele inimestele kõva hoobi. Nagu paljud tema kolleegidki, jäi ka Aleksandr Aleksandrin tööta: tal oli vaid neli esinemist aastas. Millest elada ja mida teha? Selginemist pole silmapiiril paista, seetõttu otsustas "puruvaene, näljane ja tige artist" − nagu ta ise oma seisundit määratles − külma Eesti talve eest Aafrikasse Punase mere äärde Hurghadasse põgeneda, kus ta elatab end sealsete inimeste lõbustamisega.

"Olin käinud ka varem Egiptuses − puhkamas −, ehkki juba väga ammu. Armastan sukeldumist ning unistasin juba ammu sellest. Kuid üks asi on see, kui saabud riiki turistina, ja hoopis teine asi, kui lähed sinna elama. Miks just Hurghada? Siin elab praegu mu sõber, kes sõitis ära juba varem ja oli valmis aitama mul end siin sisse seada," selgitas ta.