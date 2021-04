Mandoterror rühkis oma uue singli videoks tuhamäe tippu

Tollal kasvas tuhamäe jalamil veel mets ja seal oli rada, kus sai jalgratastega sõita. Eks oli ilusamaid ja koledamaid hetki. Mäletan, et mängisime sealsamas tuhamäe all rohusõda ja see lõppes teise astme põletusega, sest me polnud midagi kuulnud karuputkest. Tuhamäe tipust sai alla sõita väikeste punaste plastsuuskadega... Igasugust nalja sai.