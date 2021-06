Kirg samovaride vastu tekkis sellest, et pealinnast pärit Herling ja tartlane Marko rajasid oma ühise kodu Peipsi äärde Varnja külla.

"Marko oli siin piirivalvur, mina pealinna preili kontsade ja seelikuga. Seelikud on jäänud, aga kontsad on asendunud kalossidega," räägib Herling, kuidas nüüdseks seitse aastat kestnud maaelu on tema elustiili muutnud.