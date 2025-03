MPEÕK PIISKOP DANIEL Koguduste liikmete hääl on kõlanud

Kui meile aga pannakse endiselt süüks teise riigi ühiskondliku-poliitilise organisatsiooni avaldust, siis jääb meile arusaamatuks, miks me peame vastutama välismaal toimuva eest, kui me seda omaks ei võta ja sellest ka teada anname. Kahetsusväärne on ka see, et ametnikke tegelikult ei huvita koguduse liikmete arvamus ning eiratakse meie juba antud selget vastust.

Kõikides meie kiriku kogudustes on praegu palju Ukraina sõjapõgenikke. Lisaks sõjakoledustele on nad näinud ja kuulnud seda, mis on Ukrainas juhtunud samasuguse riigipoolse retoorika ja tegevuse tagajärjel. Kui Konstantinoopoli patriarhaadi loodud õigeusu kirikliku struktuuri esindajate eestvedamisel võetakse jõuga üle kirikuhooneid ning lõpuks osutuvad need suletuks ja mitte kellelegi vajalikuks, aga oma kogudused neisse enam sisse ei pääse. Meie kogudustes on põgenikud leidnud sooja vastuvõtu ja turvalise keskkonna. Nad ei saaks siin olla, kui kogudustes leviks nende kodumaa suhtes vaenulikud seisukohad.

On kurb, et riigiametnikud ei arvesta meie koguduse liikmete arvamusega ning püüavad peale suruda oma ettekujutust õigest tegevussuunast. Piisab sellest, kui nimetada meie kirikut Kremlist juhitavaks, kuigi midagi sellist reaalset aset ei leia. Seejärel on ametnikel vabadus meile sellest tingituna ette kirjutada, millisesse kirikusse me peame kuuluma ja kuidas Jumalat teenima, samas kui meie usuvabadust ja õigust kuuluda oma valitud kirikusse täielikult ignoreeritakse.

Lisaks muule märgin, et praegu puudub Moskva ja Konstantinoopoli õigeusu kirikute vahel armulauaühendus. See on kirikutevaheline küsimus ning me loodame väga, et see saab mingil hetkel lahendatud, kuid hetkel on fakt, millega tuleb arvestada. Mitte ükski riigiametnik ei saa seda probleemi lahendada, tal ei ole ka voli ette kirjutada, milline kirik on õige või vale või millisesse kirikusse keegi kuuluma peab. Kõik need on kirikusisesed küsimused. Ja nendesse jõulise sekkumisega riivatakse juba väga tugevalt ka inimeste südametunnistuse vabadust.

MPEÕK on hiljuti taas kord deklareerinud, et jääb kindlaks oma põhimõtetele: oleme rahumeelne usuühendus ning kristlastena soovime järgida evangeeliumi õpetust ja austada kõiki inimesi, sõltumata nende rahvusest või päritolust. Soovime, et meie tegelikku häält kuulataks ning austataks meie õigust ja vabadust järgida oma usutraditsiooni, mis tähendab ka konkreetsesse kirikusse kuulumist.