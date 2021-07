Igal aastal meisterdab Jegor Gorbunov puidust aasta sümboli. Need pole ehk täiuslikud, kuid fantastiliselt köitvad on küll. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Rahva seas Imemäe (Tšudomäe) nime all tuntud metsalagendik paikneb umbes kolme kilomeetri kaugusel Sillamäest, ent kuuldused sellest on levinud ka kaugele väljapoole linna piire. Lisaks kohalikele on sinna tee leidnud kaugemalt pärit inimesed, ehkki seda paika ei leia mitte üheltki kaardilt ega turismikataloogi lehekülgedelt.