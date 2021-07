"Olen kahe väikese lapsega kodus ja tulin täna lihtsalt ennast välja elama. Kahju, et sõit lühikeseks jäi," ütles märgade silmadega Janne Kollo pärast naistesõitu kommentaariks, samal ajal kui tuletõrjujad selja taga suitsevat kapotialust veevoolikust loputasid.

See auto lõpetas oma teekonna kapoti alt tuleva tossupilvega, mida tuletõrjujad lämmatama tõttasid. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Aga juba hetke pärast oli ta end kogunud ja tõstis rohkearvulisele publikule lehvitamiseks käe. "Oma viga. Isa soovitas rahulikult võtta ja tuletas meelde, et võidab see, kes rohkem ringe läbib, mitte see, kes ägedamalt trügib. Aga kui stardipauk käib, on raske ennast adrenaliinitulvas taltsutada," sõnas Kollo.

Tavaline vaatepilt romurallil, kus autode liigutamiseks on vaja inimjõudu. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Stardirivi oli markide ja mudelite poolest kirju. Kes panustas massile, kes eelistas võistlema tulla võimalikult väikese sõidukiga, et pisemastki praost läbi pressida. "Rada on siin lühike ja kaheksakujuline ning ruumi vähe. Esimeste hulka jõuab see, kes suudab oma autot vigastamata pisematki pragu autode vahel ära kasutada. Tankilik monstrum vaevalt et ilma teeb," lausus maakonna tuntumaid rahvaautospordi entusiaste, pisikese Citroën C1 rooli keeranud Jaan Kollo.

"Oh, adrenaliinilaks on kõva!" ütles Aleksei Bõtškov boksis pärast esimest sõitu, ise samal ajal kõveraks läinud ja vaadet takistanud kapotil hüpates.

Autod jõuavad romuralli starti mitmesuguseid teid mööda. Kui sõiduhuvilisel ülevaatuselt tagasi saadetud autot, mille remont liiga kalliks läheb, ei leidu, otsitakse neid tuttavate käest või romulatest. Isegi mõni omal jõul vanarauafirmasse sõitev auto on väravast viimasel hetkel enne pressi alla jõudmist ära krahmatud.

"Laibavedu" peab toimuma kiiresti, et rada järgmisteks sõitudeks vabaks teha. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Natuke kahju on küll. Soetasin pojale tänase päeva jaoks ühe vana Passati ja hakkasime võistluseks ette valmistama. Aga siis nägin, et kere on heas korras ja tegelikult oleks võinud seda tööl käimiseks ikka kasutada," ütles pojale kaasa elav Tiit rajal edasi rühkivat autot number 35 silmadega saates.

"Võime üritusega rahule jääda. Ehkki piletiga külastajaid oli eelmisest aastast pisut vähem, oli sel laupäeval konkurents nende sündmuste vahel, kuhu minna, väga kõva," ütles romuringi korraldaja Artur Smirnov.