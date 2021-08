Lux Express Grupi juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on bussijaama ümberkolimise ettepanek tingitud sellest, et praegune asukoht Vironia kaubanduskeskuse juures on vedajatele ebamugav: sealt läbi sõitmine pikendab 10-20 minuti võrra sõiduaega ning suured kaugliinibussid on sunnitud seal keerulisi manöövreid sooritama.