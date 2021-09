Jõhvi muuseum kutsub ajarännakule keskaegses kindluskirikus

Neljapäeval, 9. septembril kell 10 on Jõhvi Mihkli kiriku õueala avatud algklassidele, kes on programmi ette tellinud.

Pühapäeval, 12. septembril kell 13 on lapsed koos vanavanematega oodatud kiriku õunaaeda, et vaadata vanu fotosid Jõhvist ning teha ajarännak keskaegses kindluskirikus. Kirikus on samal ajal avatud raamatunäitus "Vana Jõhvi".