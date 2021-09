Senist üheksat kontserti on Nõmmiste sõnul külastanud üle 600 inimese ehk ligemale 70 inimest kontserdi kohta, mis on tema hinnangul koduse ürituse kohta hea tulemus. Kõige rohkem külastajaid − ligemale 200 − oli taluõuel augusti alguses, mil piknikulaval esinesid Jaagup Kreem ja Tanel Langi. Eriline oli ka Marek Sadama kontsert, mis kestis planeeritud poolteise tunni asemel üle kolme tunni.

Nõmmiste sõnul on ta mõnele väiksema külastajate arvuga kontserdile pidanud ka omast taskust peale maksma. Kuid kokkuvõttes on ta piletiraha ja toetajate abiga nõnda välja tulnud, et talu ei pea haamri alla minema. Lisaks tuleb piletituludest ka enam kui 600eurone annetus vähiravifondile. "Kui panen juurde neist kontsertidest saadud emotsiooni ja publiku rahulolu, siis olen kindlasti plussis," ütles ta, märkides, et kavatseb kontserdisarja korraldada ka järgmisel suvel.