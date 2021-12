"Muinasjutumöllust" saab osa nii eesti kui vene keeles

Viia muinasjutud lasteni nii, et lugu oleks nendele põnev ning meelitaks nad kas või tunniks elektroonilisest maailmast eemale, on väga keeruline, aga äärmiselt tähtis, leidis Vaba Lava Narva teatrikeskuse meeskond.

Nii sündis "Muinasjutumöll" − fantaasia, mis põhineb Matthias Johann Eiseni kogust pärit juttudel. Lavastuse põhjaks on muinasjutud "Seenekuningas" ja "Tuhkapoiss".

"Neli näitlejat jutustavad ja näitavad neid muinasjutte nii, et lapsed naeravad ja ei jõua ära oodata, mis saab edasi. Nad ei unusta neid muinasjutte enam kunagi. Sellele aitavad kaasa huumor, moodne dünaamiline jutuvestmisviis ja näitlejameisterlikkuse võtted, mis ei lase ennustada, mis juhtub edasi," kirjeldas Venemaalt pärit autor ja lavastaja, Kuldse Maski nominent Damir Salimzianov.

"Muinasjutumöllu" näeb Jõhvis neljapäeval, 2. detsembril kell 12 eesti keeles ja Sillamäel 11. detsembril vene keeles. Narva koolidele on "Muinasjutumöllu" plaanis mängida 16. ja 17. detsembril.

"Muinasjutumöllus" astuvad üles Eduard Tee, Martin Kõiv, Kaia Skoblov ja Alina Karmazina. "Kaks näitlejat on vene ja kaks eesti päritolu," selgitas kakskeelsust Vaba Lava Narva müügijuht René Abramson.

Tema sõnul näitab senine publiku tagasiside, et lavastus lastele väga meeldib. "See oli üpris lahe etendus. Kõigepealt oli rõõmus lugu ja siis läks kurvaks ning lõpuks kaks erinevat lugu läksid üheks looks kokku," jagas Kuressaare Nooruse kooli viienda klassi õpilane Mirtel Salda koolilehele muljeid.