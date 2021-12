Orina Jakovleva on saanud sotsiaalmeedias tagasisidet, et tema, noor tüdruk, ei tea elust midagi ja ärgu targutagu. "Kritiseerijad ise on aga inimesed, kellel pole üldse mingit meditsiiniharidust. Mina vähemalt õpin ja uurin neid asju." FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik