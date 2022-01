Pukid tegi Germo testtootena ja need sobivad tema rustikaalsesse kööki nagu valatult. Köögilaua ülesannet täidab vana tööpink. Köögimööbel on sõbra toodetud. "Mulle meeldivad kontrastid, elus ka. Kui kõik on vana ja puidust ning mööbel oleks ka täispuidust, oleks seda minule liiga palju. Tahtsin köögimööblis sirget joont ja seda tuleb elamises veel. Ka elutoa trepp tuleb sirge servaga, metallist, puidust ja epoksiidivaigust ning valgustusega," räägib Germo, kelle üheks leivanumbriks ongi trepid. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik