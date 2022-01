Politsei teatel sisenes naine teisipäevale kaubanduskeskusesse maskita ega pannud seda ka hiljem korrektselt ette. Kui politseinikud palusid tal maski õigesti ette panna ning esitada dokumendid, hakkas naine nendega vaidlema.

Politseinikud andsid naisele korralduse tulla politseiautosse menetlustoimingute läbiviimiseks. Naine keeldus ja muutus verbaalselt agressiivseks. Ta sõimas politseinikke roppude ja solvavate väljenditega.

Kuna naine osutas politseile passiivset vastupanu, võtsid meie ametnikud naise kätest kinni ja toimetasid ta politseiautosse.

Politseiametniku solvamine ja maski mittekandmine on politsei kinnitusel süüteod, mille osas alustati naise suhtes menetlust.

Kinnipeetud naise ema kinnitas venekeelsele Postimehele , et neljapäeval esitas tema tütar politseile avalduse süüdistades politseininikke volituste ületamises. Ema väitis sotsiaalmeedias, et politseinikud väänasid ta tütre käsi, tirisid ta jõuga välja Coopi poest ja viisid jaoskonda selle eest, et mask ei katnud ta nina jättes seejuures tähelepanuta kõrval kõndinud täiesti maskita inimesed.