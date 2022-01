Ida-Viru pikima traditsiooniga mälumängusari alustab uut hooaega

Jaanuarist kevadeni peetavas sarjas on neli osavõistlust, neist esimene on kavas laupäeval kell 16 Jõhvi spordihalli peeglisaalis. Võistkonnamängus panevad osalejad oma sporditeadmised proovile, vastates 30 küsimusele, mille on koostanud Arwed Puusalu. Vastamisel on võimalik kasutada ka abistavaid vihjeid, aga selle võrra väheneb õige vastuse korral punktide arv.

Individuaalmängus on kuus küsimust, mille mõtleb välja üks sarja korraldajatest Aime Luuk Ida-Virumaa spordiliidust.

Aime Luuk sõnas, et kui võistkonnamängus on küsimusi nii Eesti kui ka maailma spordist, siis indviduaalmäng koosneb vaid Ida-Virumaa spordi ajaloost ja tänapäevast. Luugi sõnul ei eelda küsimused väga spetsiifilisi teadmisi, vaid peaksid olema jõukohased kõigile, kes jälgivad spordielus toimuvat. "Sporditeemaline mälumäng on põnev ja haarav ajaviide, mis avardab ka silmaringi. Osalema on oodatud ka need, kes varasematel aastatel pole end sel alal proovile pannud," sõnas ta, lisades, et osalejatel peab olema ette näidata kinnitus vaktsineerimise kohta ja mask ees.

Sarja kokkuvõttes lähevad arvesse kolm paremat tulemust.

Ida-Virumaa sporditeemalise mälumängu sari sai alguse 2002. aastal. Algusaegadel korraldas seda ja koostas küsimused Valdek Murd. Võistlus jäi vahele eelmisel aastal koroonapiirangute tõttu.

2020. aastal võitis sarja Jõhvi võistkond Kaare ja individuaalselt oli parim mitmetel olümpiamängudel osalenud suusataja Piret Niglas.