Virumaa muusikafestival toob Eesti tipud ja maailma esiettekande koju kätte

III Virumaa muusikafestival, mis sügistalvest COVIDi tõttu edasi lükkus, on pühendatud Eesti Vabariigi 104. aastapäevale.

"On hea meel pakkuda Virumaa elanikele võimalust kohtuda Eesti parimate muusikutega," ütles festivali kunstiline juht Pille Lill. "Usun, et kultuurielamused on suurimad lohutajad praeguses hetkes nii publikule kui esinejatele."