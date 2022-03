Ida-Virumaa kooliteatrite festivalile on tänavu oodatud ka publik

Festivali koordinaatoril Anne Uttendorfil on hea meel, et festivali traditsioon läheb edasi ja noorte teatrihuviliste järjekordne kohtumine leiab aset just märtsis, mis on teatrikuu.

"Koroonaaeg on teatritruppide ridu märgatavalt hõrendanud, kuid kõige vastupidavamad neist tegutsevad edasi ning neil on valminud ka uued lavastused."

"Festivali ajakava on väga tihe. Veel mõned aastad tagasi mahtusime kolme päeva sisse vaevu ära − žürii pidi selle ajaga läbi vaatama kuni 30 etendust −, ent praegust olukorda arvestades on peaaegu poole võrra vähem etendusi samuti väga hea tulemus," sõnas Uttendorf.

Viimati kohtusid noored teatrihuvilised Jõhvis mullu novembris − koroonapiirangute tõttu oli festivali mitu korda edasi lükatud. Sügisel see siiski toimus, kuid saalis viibisid toona vaid noored näitlejad ja žüriiliikmed. Osa festivalitöid sai vaadata ekraanilt, kõik soovijad said sündmustel silma peal hoida interneti vahendusel.

"See oli sundolukord, sest teater on ikkagi selline kunst, kus näitleja ja publik peavad üksteisele silma vaatama. Lõpuks on meil selline võimalus jälle olemas ning ootame publikut väga. Loodan, et õpetajad ja õpilased leiavad aega ja võimalust etendusi vaatama tulla," rõhutas Uttendorf, lisades, et info festivali kohta on koolidesse juba laiali saadetud.