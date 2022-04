Türgis elavad venelased on sanktsioonide tõttu hädas

Pangakaardid ei tööta ja kütus on kallis

Vene portaalis realnoevramya.ru kurdab Türgis elav venelanna Julia Kaurova, et Vene pankade väljalülitamise tõttu rahvusvahelisest maksesüsteemist SWIFT ei saa nad kohapeal oma pangakaartidega maksta. "Me ei saa võtta sularaha, kõik kaardid on külmutatud. Kaarti MIR ei võeta ka üheski kaupluses vastu. Mida ka ei räägitaks, pole selle kaardiga kusagil võimalik maksta. Midagi imelikku toimub. Ehkki praegu ilmub kohalikes sotsiaalvõrgustikes postitusi, kus öeldakse, et venelastel ikkagi mõnedes Türgi pankades õnnestub sularaha välja võtta," räägib ta.

Naine ütleb, et kõik on samal ajal Türgis kallinenud nii rubla kukkumise kui ka Türgi liiri vajumise tõttu. "Et saaksime auto kütusepaagi täita, selleks kulub 10 000 rubla. Rubla on kõvasti kukkunud, mistõttu liir on tema suhtes tõusnud. Kui talvel oli Türgi liir 5 rubla, sis nüüd 10 ja isegi rohkem. Lisaks oli siin oma inflatsioon ja liir langes, mille tõttu kasvasid uuest aastast kõik hinnad, sealhulgas elamispinna hinnad tõusid 2-3 korda. Seetõttu on meie elu praegu rahaliselt väga raske," kurdab Türgis elav venelanna.