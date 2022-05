Irooniline komöödia "Käest kätte" otsib abieluõnne saladust

Tegemist on noore vene dramaturgi Anton Finki lõbusa, iroonilise ja samas filosoofilise komöödiaga, milles säilib intriig kuni lõpuni välja. Läbivaks teemaks on aegumatult aktuaalne küsimus, kuidas säilitada kogu abielu vältel mehe ja naise vahelisi lähedasi ja südamlikke suhteid.

Miks abikaasade suhted üldse jahenevad? Sellele küsimusele vastates satume tihti vastamisi illusioonidega. Suhet on vaja kogu aeg hoida ning sellega tegelda. Et lõke põleks, on vaja lõket valvata, seda kohendada, lisada sinna puid jne. Ka abielu on vaja valvata ja hoida, kuid tihti arvavad inimesed, et abieluõnne aluseks on armumine.

Nad usuvad, et kui kohtad seda "üht ja õiget", sujub kõik iseenesest. Kui aga juhtub, et kõik ei suju argipäevade ühtlases reas enam nii hästi, siis ilmselt on põhjus selles, et elukaaslaseks sai valitud "vale" inimene. See on lihtne põhjendus ja mugav illusioon, kuid ühtlasi abielude purunemise levinud põhjus, mis tüürib abielu krahhini.

Õnneks leidub igale probleemile lahendus, kui seda otsida...

Kohtla-Järve kultuurikeskuse direktoril Svetlana Korotkoval on hea meel, et teatrietenduste toredad traditsioonid on pika koroonapausi järel jälle taastumas.

"Uusi kohtumisi ootavad nii näitlejad kui publik. Meie partnerid ja head sõbrad Vene teatrist lubavad edaspidi tihedamini Kohtla-Järvel esinemas käia ja tuua siia uusi lavastusi nii täiskasvanutele kui lastele. Oleme koos teatri uue direktori Svetlana Jantšekiga juba ka järgmise hooaja plaani kokku pannud."

"Käest kätte" esietendus 28. detsembril 2019. Lavastaja on Anna Markova.