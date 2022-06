Vangla korraldab sünnipäeva puhul Jõhvis heategevusliku jooksu ja rahvapeo

Mullu sügisel valminud hariduslinnaku promenaad muutub reedel tegevuste alleeks. Seal saab vaadata teenistuskoerte esinemist, osaleda enesekaitsekoolituse näidistrennis, uurida vanglateenistuse saatebussi, relvi ja erivahendeid, panna end proovile vanglakambrist keelatud esemete leidmisel ning tutvuda sisekaitseakadeemia justiitskolledžis õppimise võimalustega, aga ka vanglateenistuses töötamisega. Promenaadil on avatud ka ajutine laste meelelahutusala ja kohvik.

Ürituse korraldaja Virve Linder sõnas, et osalema oodatakse ligikaudu 400 jooksjat ja kõndijat. Jõhvi on tulemas jooksma vanglateenistuse töötajaid üle kogu Eesti. "Aga loodan, et pärastlõunal toimuvale kontserdile tuleb veelgi rohkem huvilisi," sõnas ta.