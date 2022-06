Narva linnuse müüride vahel saab leili võtta

"Teiseks tõmbenumbriks võib pidada spetsiaalselt selleks sündmuseks loodavat sauna, millel nimegi veel pole, kuid mille rajamise on enda auasjaks võtnud sündmuse peatoetaja, metalliettevõte Astera. Üle 20 inimese mahutav saun valmib juveliiri täpsusega just õigeks ajaks ja komplekteeritakse linnuse hoovil eeloleval reedel," rääkis saunapäevade korraldaja Marko Torm.

"Narva ehitab ja oleme seetõttu mahutamas end oluliselt väiksemale alale, kui oleksime soovinud. See annab ka partnerite arvus tunda, aga usume, et sedavõrd kaunim on linnaruum uutele ja tulevastele sündmustele," ütles Marko Torm.