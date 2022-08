Kaisa Pukk: "Ideaalse ürituse tegemiseks on tegelikult vaja ainult ühte asja: õigeid inimesi"

"Minu suurim tänu on see, kui ürituse ajal tunnen, et pisar tahab silma tulla ja nutt on kurgus. Sellega saab minu tänulikkuse karikas väga-väga täis," ütleb Toila valla kultuurijuht Kaisa Pukk.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik