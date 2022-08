Narvas esietendub ooper-oratoorium "Oedipus Rex"

Lavastaja Ott Aardami sõnul on Stravinski suurejoonelise teose loomisest möödas peaaegu sada aastat, ent Eestis pole seda varem lavastatud ning ainuüksi see on piisav põhjus selle teose lavale toomiseks.

Kui Teebat tabas katk, ütles Delfi oraakel Oidipusele, et Teebas elab Laiose tapja ning kui too välja saadetakse, lõpeb ka katk. Juhuse tahtel sai Oidipus oma abikaasalt ja emalt teada Laiose surma asjaoludest ning karjaselt oma päritolust. Seepeale torkas ta endal silmad välja ning lahkus maalt. Meeleheites poos Iokaste end üles.

Sophoklese peaaegu 2500 aastat tagasi kirjutatud tragöödia peamine mõte on see, et üksikisikust ei sõltu peaaegu mitte midagi. Ka ei anna Oidipuse lugu meile otseseid vastuseid. Küsimused jäävad õhku, jääb vaid tõdemus, et inimesed on inimesed ja jumalad on jumalad ning nende loogika ei saagi olla ühesugune.