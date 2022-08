Kohtla-Järvel kõlavad suveõhtu rütmid rokkbändi JESA esituses

Augusti alguses tegi sellessamas kontserdisarjas debüüdi vast loodud ansambel Esco Compton & The Plastic Knives, esitades peamiselt bluusi- ja soulihitte. Seekord on kavas rokkmuusika õhtu.

Rokkansambel JESA moodustati eelmisel sügisel ning sinna kuuluvad kogenud ja paljudele idavirukatele kindlasti juba ka tuttavad muusikud Jevgeni Januševski, Allan Oja, Sergei Kazakov ja Juri Link. Kõik nad on esinenud või esinevad eri ansamblite koosseisus ning vahel ka üksi.

"Jevgeni on meie liider. Ta mitte ainult ei mängi, vaid ka laulab," tutvustab bändi kitarrist Juri Link. "Allan on suurepärane bassimängija, alustasime temaga koos paarkümmend aastat tagasi. Sergei on Jõhvi bigbändi saksofonist, trummarina aga mänginud mitmetes Ida-Viru rokkbändides. Üheskoos püüame leida oma stiili: oleme esinenud piirkondlikel muusikafestivalidel, möödunud laupäeval näiteks Jõhvis peetud festivalil "Kirde Rock"."