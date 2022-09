Posti piknikulava hooaja lõpetab üllatusesineja

Viimati, septembri esimesel pühapäeval oli lava Tõuni ja Stasi päralt. Tõun ja Stas esitasid Jää-ääre lugusid, aga ka Kino ja Vladimir Võssotski loomingut ning kahes keeles kõlanud laulud said publikult sooja vastuvõtu. Lisaks kakskeelsele kavale oli kontsert eriline veel selle poolest, et ilmataadi vihmatuju tõttu toimus see taluõue asemel Saka rahvamajas.

Publik katuse alla

"Ka selleks pühapäevaks on ilmateade väga nutune ja kui vihma sajab, siis kolime taas rahvamajja," ütles Toomas Nõmmiste, lubades, et järgmiseks aastaks valmib Posti talu õuele publikule katus.

"See hooaeg on läinud ülimalt hästi, kõigile kontsertidele on piisavalt publikut jätkunud ja oleme saanud piknikulavale väga palju uusi sõpru. Osal kontsertidel on niimoodi, et ma pooli inimesi ei tunne. Mida rohkem inimesi meie juurde tee leiab, seda suuremas mahus saame tegelda heategevusega," rääkis Toomas Nõmmiste.