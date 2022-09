Kohtla-Järvel etendub Vene teatri absurdi tragikomöödia

Vene teatri sügisestest külalisetendustest Ida-Virumaal on saanud ammune traditsioon. Tänavu sügisel saavad teatrihuvilised Narvas ja Kohtla-Järvel nautida nii eelmisel hooajal Vene teatri repertuaari ilmunud uusi näitemänge kui ka vanu tuntud lavastusi, muu hulgas absurdi tragikomöödiat "Mrožek".

Parim ravim meeleheite vastu on naer. Sellisesse paradoksaalsesse ja lihtsustatud valemisse võiks paigutada absurditeatri fenomeni, mille särav esindaja on poola kirjanik, näitekirjanik ja esseist Slawomir Mrožek. Praegusel keerulisel ajal, mille keskele me kõik oleme sattunud, otsustasid "Mrožeki" lavastajad Viktor Marvin ja Dmitri Kosjakov absurdi olemust lähemalt uurida.

Tõepoolest, elades pikaleveninud kriisis, tunnetades lausa väljapääsmatut olukorda, mõistame ühtäkki, et ükskõik kui absurdselt see ka ei kõlaks, on põhjast välja ronimisel abiks ainult naer. Aga mis see naer üldse on? Kas see on võimaline hajutama ka hirmu?

Lavastus "Mrožek" koosneb ühevaatuselistest näidenditest "Ulgumerel" ja "Karol". Mõlemas näidendis püüab autor analüüsida ohuga silmitsi seisva inimese käitumist. Ning mida koomilisemalt ja absurdsemalt arenevad sündmused, seda reaalsemaks ja õudsemaks muutub tegelikkus.

Näidendi "Ulgumerel" kolmel tegelasel õnnestub pärast laevaõnnetust pääseda väikesele parvele. Peagi mõistavad nad, et söögivarud on lõppemas. See tähendab, et ellu jäämiseks tuleb üks kolmest ära süüa. Aga kes nõustub ennast ohvriks tooma?

Näidendis "Karol" saabuvad silmaarsti vastuvõtule pealtnäha ilmsüüta vanaisa ja lapselaps. Ainult et nad tulevad relvastatult ja otsivad kedagi Karoli-nimelist ning doktor peab neid selles aitama. Aga kuidas? Pealegi pole välistatud, et doktor ise ongi seesama Karol...