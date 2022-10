Häirekeskus peab reageerima ka psüühikahäiretega inimeste sarikõnedele

Teine inimene teatas, et tema maja keldrist kostab inimeste hääli ja ulgumist. Sel korral oli tegemist vaimselt haige inimesega, kes on sellistel põhjustel korduvalt häirekeskusesse helistanud, öeldi häirekeskusest.

Küsimusele, kuidas häirekeskus teeb vahet, kas tegemist on tõsise väljakutsega või on kõne põhjuseks näiteks inimese vaimne seisund, vastas Mari-Liis Sepp, et päästekorraldaja reageerib ikka teadet vastu võttes, aga kuidas ja kas sellele sündmusele reageeritakse, otsustab asjaomane ametkond (kas politsei, kiirabi, päästekeskus või muu − toim.).

"Telefoni teel ei saa me helistajale hinnangut anda ja usume, mida ta räägib. Kui tegemist on püsikliendiga või meie mõistes sarihelistajaga, siis teeme nende osas koostööd kohalike omavalitsustega, et need isikud saaksid vajaliku toe ja abi," sõnas Sepp.