Theatrum tuleb esimest korda Narva, külakostiks "Iraani konverents"

"Iraani konverents" esietendus veebruaris 2022 ja see on seni läinud täissaalidele; septembris oli teatritükk ka Tartus festivali "Draama" programmis, ütles Theatrumi produtsent Ere Naat.

"Näitekirjanik Ivan Võrõpajev on kirjutanud väga kaasakiskuva teksti, päevakajalise, teravmeelse ja mõtlemapaneva," tõdes ta.

"Iraani konverents" toimub konverentsi formaadis ja kõnelejad lahkavad igaüks oma nurga alt, mis on Iraani probleem ja mida sellega ette võtta.

Vaatamata teema näivale keerukusele lähevad tegelased järk-järgult üle varem ettevalmistatud ettekannetelt palju isiklikumate ja peidetumate teemade käsitlemisele, et rääkida kõige tähtsamast ja igavesest: inimese kohast meie maailmas ja elu mõttest.

"Näidendi lavaletoomise eesmärk on süveneda ja avada n-ö lääne- ja idamaailma, kristlikke ja muhameedlikke maailmanägemise viise, erinevate religioonide, kultuuride tausta, teadmisi ja kogemusi. Vaadelda, milliste väärtuste järgimisele oleme oma elu rajanud tegelikult ja millistele arvame endid oma elu rajanud olevat. Ja kuidas, millises mõistmises meie ise viibime," ütles lavastaja Lembit Peterson.

Näidend annab võimaluse sellise peegellavastuse loomiseks ja teatrisaalis viibijad saavad üheskoos neil teemadel mõtiskleda, avardada oma teadmust, igaüks ka endasse vaadata. "Et paremini mõista olukorda maailmas ja leida ehk ka ühisosa niivõrd erinevate maailmanägemistega inimeste vahel. Isegi siis, kui igasugune dialoog tundub olevat võimatu," rääkis Peterson.

Osades on Maria Peterson, Lembit Peterson, Kristjan Üksküla, Ott Aardam, Laura Peterson, Andri Luup, Anneli Tuulik, Helvin Kaljula, Tarmo Song, Marius Peterson, Mare Peterson, Tiit Alte, Eva Eensaar.

"Iraani konverents" on kolmas Ivan Võrõpajevi näidend, mis Theatrumis lavastamisele tuleb. Eelmised on "Joobnud" (2014) ja ""Delhi" tants" (2015). "Joobnud", mille eest Theatrum pälvis mitmeid preemiaid, sh Eesti riikliku kultuuripreemia, on mängukavas siiani.