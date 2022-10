"iDeeJazz" toob Narva muusikuid kogu maailmast

"iDeeJazz" toimub tänavu juba 12. korda ning Narvas kuuendat korda, pakkudes kohalikele muusikasõpradele mitmekülgseid muusikaelamusi. Festivali peakorraldaja on tuntud kitarrist Oleg Pissarenko.

"Minule on iga festival eelmistest erinev, iga festivali kogen uut moodi. Ühest küljest olen korraldustööga juba harjunud ja tean, mida see endast kujutab, teisalt on iga kord mulle nagu uus protsess, justkui sünnitaksin uue lapse," sõnas ta.

Muusika, mis meeldib nii tartlastele kui narvakatele

Pissarenko tunnistas, et püüab festivalile kutsuda eelkõige neid muusikuid, keda ta ise tahaks esinemas näha ja kuulda. "Samas on minu maitse subjektiivne, seepärast püüan oma huvid kõrvale jätta ja mõelda sellele, kuidas võtavad ühe või teise muusiku vastu Narva ja Tartu elanikud. Need on väga erinevad linnad, sealsetel elanikel on erinevad maitsed ja eelistused, seepärast on omaette probleem, kuidas tuua kokku sellised muusikud, kes meeldiksid kuulajaile nii siin kui seal," rääkis festivalikorraldaja.

Seda, miks on "iDeeJazzi" alaliseks läbiviimise kohaks valitud just Tartu ülikooli Narva kolledž, selgitas Pissarenko samuti oma subjektiivse arusaamaga džässist kui muusikastiilist. Tema meelest on džäss eelkõige intellektuaalsete huvidega publikule mõeldud muusika.