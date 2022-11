Narvas etendub Vene teatri muusikaline tragikomöödia-farss "Pardijaht"

Aleksandr Vampilovi teos jätkab vene kirjanduse traditsiooni ja samal ajal kiikab tulevikku, milles nii tegevus kui tegevusetus on ühtviisi hukatuslikud, milles on kadunud oht elule, kuid säilinud oht hingele.

Lavastaja nimetab "Pardijahti" üheks XX sajandi vene näitekirjanduse keerulisemaks teoseks. Selles on kuulda Tšehhovi teatri kaja ja tänapäeva teravaid helisid.

Aeg ei ole lavastuses ühetaoline. Olemuselt on see huikamine mineviku ja oleviku vahel: peategelane Zilov taastab mälus fragmente sellest, mis kunagi oli. Zilov on justkui olevikust välja kukkunud. Seda võib muidugi seletada raske kassiahastusega, aga ega Zilov käinud ka varem oma ajaga ühes rütmis. Ta elab pidevas ootuses ega tea isegi, mida ta ootab.