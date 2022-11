Virumaa muusikafestival toob kuulajateni eripalgelised kontserdid

Festivali missioon on anda hoogu nii Ida- kui ka Lääne-Virumaa kultuurielule, selgitas festivali looja ja kunstiline juht, sopran Pille Lill omanimelisest muusikute fondist. "On hea meel pakkuda Virumaa elanikele võimalust kohtumiseks Eesti parimate muusikutega. Usun, et kvaliteetsed kultuurielamused on suurimad lohutajad praeguses hetkes nii publikule kui ka esinejatele," tõdes ta.