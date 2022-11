Mravinski festival jätkub kammerkontserdiga

Lee, Mägila ja Tohver mängivad koos 2020. aastast, kuid on juba pälvinud mainekaid auhindu, nagu Los Angelese rahvusvahelise Markeri ja Pioneeri muusikakonkursi esimene preemia ning Moskva rahvusvahelise muusikakonkursi esimene preemia.

ERSO klarnetirühma kontsertmeister Soo-Young Lee on mitmete Soulis, Moskvas ja Detmoldis peetud rahvusvaheliste puhkpillimängijate konkursside võitja. Ta on esinenud Eesti, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia, Hispaania, Rumeenia ja Lõuna-Korea juhtivate orkestrite koosseisus. Peale selle on ta 2019. aastal Budapestis rahvusvahelisel kammermuusikakonkursil esimese preemia pälvinud Eesti muusikute trio Ensemble Auftakt üks asutajaliikmetest. Eriline koht tema loomingus on kammermuusikal.

Tšellist Levi-Danel Mägila on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia ning Tel Avivi muusikaakadeemia. Ta on üles astunud koos Tallinna keelpillikvartetiga ja mitmetes teisteski koosseisudes. Kahel korral on ta pälvinud Eesti noorte keelpillimängijate konkursi esimese preemia.

Anneli Tohver on Eesti muusika- ja teatriakadeemia pianist-kontsertmeister. Ta on pärit Jõhvist, kust sai alguse ka tema muusikuteekond. Klahvpillimängijana on ta osalenud paljudes rahvusooper Estonia balletilavastustes ja arvukatel festivalidel.