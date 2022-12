Untsakad ja Mandoterror annavad kaevandusmuuseumis ühise kontserdi

"Idee Untsakatega lava jagada on tegelikult väga loogiline, kui arvestada, et selles ansamblis mängib minu esimene pilliõpetaja ja teerajaja [Kivõli kunstide kooli direktor] Jaanus Põlder. Lisaks temale on ansamblis ka minu praegune tööandja Ilmar Kald," selgitas Mandoterrori laulja ja kitarrist Kristjan Kuusmik.

"Aga tegelik põhjus on see, et on vähe bände, kes suudavad esimesest akordist ükskõik millise ruumi ja ükskõik millise inimese lihtsalt hästi tundma panna," lisas ta.