Kohtla-Järve lugemissaalis avati Narva lapiklubi tööde näitus

Patchwork Plusi juht, tekstiilikunstnik Natalja Kapajeva märkis, et lapitehnikas piltide tegemist hakkasid nad katsetama paar aastat tagasi. Materjalide ja värvide mitmekesisus võimaldab neil kujutada mida tahes.

Kõige enam hämmastavad näitusekülastajaid Adriano Celentano, Elizabeth Taylori, Audrey Hepburni, Freddie Mercury ja teiste kuulsuste portreed. Nende autorid on Julia Rumjantseva ja Veera Kirillova.

"Mina tulin siia klubisse umbes viisteist aastat tagasi ning viimasel ajal olemegi pühendunud lapitükkidest piltide valmistamisele − see on vaevarikas, kuid põnev töö," sõnas Julia Rumjantseva.

Veera Kirillova on Narva lapiklubis käsitööd harjutamas käinud alles kaks aastat, kuid temagi edusammud on juba silmanähtavad.

Näitusel on väljas ka mitu suurt pannood, mille on valmistanud Natalja Kapajeva ja tema kolleeg Galina Kozulina. Lisaks kõigi lapiklubi liikmete ühistöö. Mõned näitusel olevatest töödest on pälvinud tunnustust ka rahvusvahelistel konkurssidel.