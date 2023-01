Eduard Zentsik avas Jõhvis oma uue näituse naistest

Näitusel, mis kannab nime "ART-ZED" on väljas 16 tööd, millest enamik on loodud viimastel aastatel. Need kujutavad sümboolset naise kuvandit ning näevad küll ebamaised välja, kuid panevad vaataja küsima: millest kunstnik jutustada tahtis? Vastused peituvad ehk detailides, kuid igaüks võtab neid omamoodi. Näituse külastajad märgivad oma tagasisides, et maalid on lummavad ning omavad kummalist maagilist mõju.

Naise kuvand nüüdiskunstis näeb autori meelest välja nii. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Nii ongi," tunnistab Zentsiku sõber ja kolleeg Juri Horev. "Me pole Eduardiga lihtsalt ammused tuttavad, vaid teeme palju ka koostööd. Praegugi on meil Narva galeriis A-Art ühisnäitus. Viimastel aastatel oleme palju töötanud sümbolismi võtteid kasutades. Mina olen sellest veidi juba eemaldunud, kuid Eduard jätkab," sõnas Horev.

Horevi sõnul juhtus nii, et tema näitus "Talv linnas" lõpetas Jõhvi linnagaleriis eelmise aasta, Zentsiku näitus aga avas uue. "Ehk võib selleski mingit sümbolismi leida. Mida erilist ma sellel näitusel näen? Tööd on tehtud dekoratiivses stiilis, kujud on esitatud nukkudena, justkui midagi ebareaalset, kuid mida rohkem neid vaatad, seda rohkem saad aru, et neis on sisu − see sisemine maailm, mida kunstnik ilmselt otsibki," rääkis Horev.

Tööde autor Eduard Zentsik lisab ise, et mängides sümbolitega, loob ta maagilisi mõistatusi, pakkudes vaatajaile endile võimalust nendele vastuseid leida.

"See on naise kuvand nüüdisaegses kunstis," sõnas ta avamisel, millel sai näha ka autori performance'it ning nautida muusikat.