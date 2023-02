Aira Rautso klaaskuulid "veerevad" seekord Ahtme kunstide koolis

Värvilistel pindadel klaaskuulid veerevad, põrkuvad, hüppavad õhku, peatuvad... Tahaks sirutada käe ja püüda mõned kinni, et nad üle pildi serva maha ei kukuks. See on mäng. Mälupildid portselantasside ja elevandikujukestega puhvetkapil. Ka see on mäng − mälukildudega lapsepõlvest.

"Tema maalide näitusi on meil varemgi olnud, kuid klaaskuulidega dekoratiivtööd erinevad kõvasti neist, mida oleme siin saalis seni näinud," kommenteeris ta. "Keeruline taust, hämmastavad värvikombinatsioonid, klaasist detailid ja peegelkuulid, peen sürrealism − raske on ettegi kujutada, kuidas on võimalik ühildada esmapilgul ühildamatut. Kuid Airal on hämmastav kompositsioonitunnetus ning mul on hea meel, et tänu sellele näitusele saab tema loominguga tutvuda rohkem inimesi."