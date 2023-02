Alutaguse vaimujuttude tuur: hirm kurja silma ees sunnib siiani kiidusõnadega koonerdama?

Kui vaimujuttude tuuril osalejad on enda kaitsmiseks punase lõnga jupi ümber randme sidunud ja ravitilkadega südant turgutanud, juhatab Mari Oolberg nad vanasse muuseumimajja, kus ainsaks valgusallikaks on latern ja küünlad.

Kui on huvi kuulda, mida Alutaguse vanarahvas uskus, tuleb minna muuseumisse pimedas. "Iga teema rääkimiseks on oma aeg ja vaimudest rääkimiseks on sobiv see aeg, mil päike on juba looja läinud," selgitab Iisaku muuseumi töötaja Merike Vaarmets, viies laternaga teed näidates poolteiseks tunniks hoopis teise maailma.