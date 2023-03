Valges saalis kõlavad ukraina laulud ja luuletused

Trio Perelaz loodi 2016. aastal. Ansambli muusikaline juht on viiuldaja ja vokalist Vladimir Potapenko, Tatjana Ivuškina laulab ning Boriss Tutuka laulab ja mängib kitarri. Kollektiiv esitab ukraina autori-, rahva- ja tavandilaule ning tutvustab publikule rahvamänge ja -tantse. Oma tegutsemisaastate jooksul on see loomekollektiiv saanud tuntuks nii Eestis kui ka Soomes, Poolas, Lätis ja Ukrainas.