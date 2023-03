JÄRELVAADATAV ⟩ Koolibändide festival Antidolorosum Kohtla-Järve gümnaasiumis

Koolibändide festivali "Antidolorosum" peakorraldaja, gümnaasiumi õpilane ja huvielu assistent Mirtel Põdra märgib, et sellisel üritusel tasub kõige enam otsida üllatust. Kui lavale tulevad bändid, kes laiemalt tuntud pole, siis võib igaüks neist pakkuda midagi ootamatut ja värsket.

Festivalil saab iga bänd, kus võivad kõrvuti õpilastega kaasa teha ka õpetajad ja teised koolitöötajad, esitada 15minutilise kava. Mirtel Põdra sõnul on stiilide poolest bändid üsna erinevad, esitades lugusid džässist raske rokini. Festivali tingimuste järgi on sel üritusel "keelatud selliste bändide hüüd", kelle muusika tuleb 100 protsendi ulatuses arvutist. Pille peab mängima.

Bändidele on päev pikk ja algab juba kell 8 hommikul heliproovidega. Kohtla-Järvele saabuvad ka mitmed tuntud muusikud, teiste seas näiteks trummar Reigo Ahven ja basskitarrist Raul Vaigla, kes jagavad töötubades noortele muusikutele näpunäiteid ja määravad žürii liikmetena parimatele preemiaid.

Suur kontsert algab kell 14.30 ja kestab ligikaudu neli-viis tundi. Kuulama on oodatud kõik huvilised, piletiraha ei küsita.

15 bändist kuus on Ida-Virumaalt. Koduseintele saavad toetuda Kohtla-Järve gümnaasiumi etnorokibänd Kratt, kes on sel talvel esinenud Ida-Virumaal mitmetel üritustel, ja instrumentaalmuusikat esitav Sequoia. Kahe bändiga, Foo Jovi ja Ascend, on platsis ka Jõhvi gümnaasium. Lavale tulevad Ahtme kunstide kooli bänd Bandakk ja Kohtla-Järve kunstide kooli bänd Desire.