Iidne tikkimiskunst on moes ka tänapäeval

Piiramatult katsetamisvõimalusi

"Mitte sellepärast, et meil midagi uut näidata poleks − töid on nii palju, et need ei mahuks ühte galeriisse äragi," kinnitab Perova. "Meie peamine eesmärk on tutvustada tikkimistehnikate ja -võimaluste mitmekesisust. Lisaks rist- või madalpistes tikkimisele saab ju kombineerida erinevaid tehnikaid ja faktuure, luues näiteks ka kolmemõõtmelisi teoseid. Eksperimenteerimisvõimalusi on lõputult ja ära ei tüüta, sest nõel ja niit on kui noodid muusikas − alati on võimalik midagi uut luua."