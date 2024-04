IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 25.04-02.05

* Algusega Kaevuri majast (Kastani 7, Tammiku) kl 17 kevadine retk Tammiku kaevandusmäkke ja Tammiku hiide. Retk lõpeb samuti Kaevuri majas. Et on talgukevad, võtke kaasa ka töökindad ja prügikotid, kui on olemas. Retke osalustasu 7 eurot sisaldab retkejuhti koos kohalike lugudega ning pärast retke kooki ja kohvi või teed. Täpsemalt Kaevuri maja FB-lehel.