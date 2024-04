Jõhvi kontserdimaja hooaja lõpetab lätlaste menuansambel Dagamba

Lätlaste ansambli Dagamba kontserdid Eestis on olnud erakordselt edukad. Kodustel kontsertidel on nad esinenud tõeliste superstaaridena lausa suurtel staadionilavadel. Publikumenu on toonud oskus ühendada klassikat ning rokk- ja popmuusikat.

Dagamba viimane heliplaat ja kava "Bach Against the Machine" jõudis avalikkuse ette eelmisel kevadel ja kogub tuure Euroopa kontserdilavadel. Kava inspiratsiooniallikateks on Johann Sebastian Bachi pärand ning mõjukas Ameerika rokkansambel Rage Against the Machine. Nagu ikka, soovib Dagamba ühendada esmapilgul ühendamatut.