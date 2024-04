Ida-Virumaa juudi kogukond tähistab 35. aastapäeva

Ida-Virumaa juudi kogukond on väike − umbes 50 liiget −, kuid algusest peale olnud Ida-Virumaa aktiivsemaid. Just juudid avasid piirkonnas esimese pühapäevakooli ning olid Ida-Virumaa rahvuskultuuriühenduste ümarlaua asutajate ja vähemusrahvuste kultuurifestivali "Rahvuskultuuride loomepada" algatajate seas. Sageli korraldavad nad meeldejäävaid ja värvikaid üritusi, mis on enamasti avatud kõigile huvilistele.