Pühapäeval kõlab Narva raekojas barokkmuusika

"Raekoda on linna süda ning tahaksime väga, et narvalased ja linna külalised saaksid siin ka imelist muusikat nautida," ütles Narva sümfooniaorkestri juht ja dirigent Anatoli Štšura. "Saalis on suurepärane akustika ja olen kindel, et barokkmuusika kõlab siin eriti hästi. Pühapäeval võivad linnaelanikud selles ise veenduda, ent juba praegu võin öelda, et orkestri muusikutel on tohutu soov muuta sellised kontserdid regulaarseiks ja panna linnas alus uuele traditsioonile."